Прокуратура и СКР проверят информацию об избиении учениц директором школы на Ставрополье

Инцидент произошел в школе №30 в Михайловске Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура и СУ СК РФ по Ставропольскому краю проводят проверку после сообщений об избиении школьниц директором.

Инцидент произошел в школе №30 в Михайловске Шпаковского округа во время линейки. Якобы директор отругала девочек за внешний вид, а потом нанесла им телесные повреждения.

В окружной администрации отрицают нанесение травм школьницам. Однако подтвердили, что девочкам сделали выговор из-за школьной формы. Чиновники пообещали разобраться в случившемся.

Шпаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю начал проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

Также ситуация находится на контроле краевой прокуратуры.