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НовостиОбщество15 февраля 2023 16:18

Прокуратура и СКР проверят информацию об избиении учениц директором школы на Ставрополье

Инцидент произошел в Михайловске
Инна МОРОЗОВА
Инцидент произошел в школе №30 в Михайловске

Инцидент произошел в школе №30 в Михайловске

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура и СУ СК РФ по Ставропольскому краю проводят проверку после сообщений об избиении школьниц директором.

Инцидент произошел в школе №30 в Михайловске Шпаковского округа во время линейки. Якобы директор отругала девочек за внешний вид, а потом нанесла им телесные повреждения.

В окружной администрации отрицают нанесение травм школьницам. Однако подтвердили, что девочкам сделали выговор из-за школьной формы. Чиновники пообещали разобраться в случившемся.

Шпаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю начал проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

Также ситуация находится на контроле краевой прокуратуры.