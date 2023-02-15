Прокуратура и СКР проверят информацию об избиении учениц директором школы на Ставрополье

Инцидент произошел в школе №30 в Михайловске
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Прокуратура и СУ СК РФ по Ставропольскому краю проводят проверку после сообщений об избиении школьниц директором.
Инцидент произошел в школе №30 в Михайловске Шпаковского округа во время линейки. Якобы директор отругала девочек за внешний вид, а потом нанесла им телесные повреждения.
В окружной администрации отрицают нанесение травм школьницам. Однако подтвердили, что девочкам сделали выговор из-за школьной формы. Чиновники пообещали разобраться в случившемся.
Шпаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю начал проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте ведомства.
Также ситуация находится на контроле краевой прокуратуры.