Двое взрослых и годовалый ребенок погибли от отравления бытовым газом на Ставрополье

На Ставрополье три человека погибли от отравления бытовым газом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В многоэтажном доме в поселке Железноводский Предгорного округа Ставропольского края от, предварительно, отравления бытовым газом пострадали пять человек, из них трое погибли. Среди погибших оказался ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Поселок Железноводский, улица Кирова, 12, предварительно отравление бытовым газом. Пострадали 5 человек, из них 3 погибло. Реагирование от РСЧС: 10 человек, 4 единицы техники, от МЧС России: 5 человек, 1 единица техники, – сообщает ведомство.

На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причин гибели граждан. Предварительная версия есть – отравление бытовым газом. Тем не менее настоящую причину еще предстоит установить. О вероятности возбуждения дел пока что не сообщается.

Глава Предгорного округа Ставрополья рассказал о случившемся в социальных сетях, дополнив имеющуюся информацию. Стал известен возраст погибшего ребенка – малышу был всего год.

— Все экстренные службы совместно со специалистами администрации выехали на место происшествия для проверки. На данный момент известно, что погибло трое человек, включая годовалого ребенка, – написал глава муниципалитета Николай Бондаренко.