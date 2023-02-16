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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 6:40

Двое взрослых и годовалый ребенок погибли от отравления бытовым газом на Ставрополье

Проводятся следственные мероприятия
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье три человека погибли от отравления бытовым газом

На Ставрополье три человека погибли от отравления бытовым газом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В многоэтажном доме в поселке Железноводский Предгорного округа Ставропольского края от, предварительно, отравления бытовым газом пострадали пять человек, из них трое погибли. Среди погибших оказался ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Поселок Железноводский, улица Кирова, 12, предварительно отравление бытовым газом. Пострадали 5 человек, из них 3 погибло. Реагирование от РСЧС: 10 человек, 4 единицы техники, от МЧС России: 5 человек, 1 единица техники, – сообщает ведомство.

На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причин гибели граждан. Предварительная версия есть – отравление бытовым газом. Тем не менее настоящую причину еще предстоит установить. О вероятности возбуждения дел пока что не сообщается.

Глава Предгорного округа Ставрополья рассказал о случившемся в социальных сетях, дополнив имеющуюся информацию. Стал известен возраст погибшего ребенка – малышу был всего год.

— Все экстренные службы совместно со специалистами администрации выехали на место происшествия для проверки. На данный момент известно, что погибло трое человек, включая годовалого ребенка, – написал глава муниципалитета Николай Бондаренко.