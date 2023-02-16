Стоимость проезда в троллейбусах Ставрополя выросла до 17 рублей

Фото: соцсети

В Ставрополе с 16 февраля стоимость проезда на троллейбусах выросла «в связи с постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края». Такое объявление заметили в транспорте горожане, а после выложили его в социальные сети.

Пользователи соцсетей вполне лояльно отнеслись к повышению цен:

— Всего на рубль. Это нормально, – написал пользователь.

Другой человек вовсе предложил повысить стоимость еще выше для водителей.

— Уже бы 20 сделали, пожалейте водителей, – пишет комментатор.

Тем не менее жалобы есть. Некоторые горожане по-прежнему жалуются на качество уборки во дворах в комментариях под постом про повышение стоимости проезда. Один комментатор задал вопрос по поводу 45 новых троллейбусов, которые планируют купить в этом году.

При этом комментаторы часто сравнивают стоимость проездов на транспортах в других городах. По словам пользователей, в Краснодаре проезд стоит 35 рублей, в Ростове «уже давно 28 рублей», а в Санкт-Петербурге проезд стоит 65 рублей.