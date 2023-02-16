Фура врезалась в семь машин в Минеральных Водах из-за отказа тормозов

Фото: соцсети главы Минеральных Вод Сергиенко Вячеслава

На Ставрополье, в Минеральных Водах, неисправность тормозной системы у большегруза могла стать причиной массовой аварии. Сегодня, 16 февраля примерно в 11:10 на 347 километре трассы «Кавказ», предварительно, водитель фуры не справился с управлением и врезался в движущиеся впереди автомобили.

Точное количество пострадавших в аварии автомобилей уточняется автоинспекторами. Сообщается, что их количество больше семи. Два человека в результате происшествия были доставлены в больницу – их состояние не уточняется.

— В направлении Пятигорска движение затруднено. На месте работают наряды ДПС. Подробности уточняются, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Из-за массовой аварии на месте ограничено движение транспорта. Ведомство рекомендует объезжать участок через трассу «Минеральные Воды – Кисловодск».

Также на Ставрополье злостный нарушитель правил дорожного движения разогнал грузовую «ГАЗель» до небезопасной скорости и не смог остановиться перед стоящим на дороге минивэном «Фольксваген Кадди». Пострадали два пассажира.