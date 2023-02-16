Билайн ускорил мобильный интернет в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии

Ранее билайн сообщал о завершении очередного этапа модернизации сети на всей территории республики, в том числе в горном кластере Фото: Андрей АБРАМОВ

По итогам 2022 года сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, выросла на 30%. Качество связи улучшилось в районе Центрального рынка, железнодорожного вокзала, бульвара «Сотка», улицы Центральная, здания МОМВД на ул. Остапенко, а также в селах и станицах Прохладненского района (Алтуд, Прималкинское, Приближная, Учебное, Пролетарское, Комсомольское, Карагач, Солдатская).

«В 2022 году мы значительно расширили покрытие сети в Прохладном, построив новые базовые станций в социально значимых местах города. Кроме того, наши технические специалисты провели рефарминг – перераспределение частот для повышения скорости мобильного интернета. Это похоже на расширение автодороги для ускорения движения. В результате скорость интернет-доступа в Прохладненском районе выросла в 2 раза по сравнению с началом 2021 года», - прокомментировал директор Нальчикского отделения билайн Сергей Тобоев.

Ранее билайн сообщал о завершении очередного этапа модернизации сети на всей территории республики, в том числе в горном кластере, на поляне Азау. В 2022 году новые базовые станции появились в Нальчике, Майском, Нарткале, Заюково. Голосовой связью и мобильным интернетом обеспечены основные туристические зоны и горнолыжные спуски Приэльбрусья, в том числе высокогорные станции канатной дороги «Мир» и «Старый Кругозор».

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