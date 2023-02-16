На Ставрополье завершается подготовка законопроекта о поддержке участников СВО Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ставропольском крае завершается подготовка законопроекта, направленного на увеличение мер поддержки бойцов-участников специальной военной операции и их семей. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, главы территорий выезжают на передовую с гуманитарным грузом для военнослужащих.

— Главы территорий выезжают на передовую, привозят бойцам гуманитарку, технические средства, гостинцы из дома, письма. И все же, есть ещё одно дело, которое мы обязаны выполнять, это наш долг. Говорю о поддержке семей участников специальной военной операции, – написал губернатор в социальных сетях.

О том, какие меры поддержки будут оказаны военнослужащим и их семьям, пока что не раскрывается. Также губернатор не сообщил примерную дату подготовки законопроекта.

Также напомним, что из Ставрополя бойцам-участникам СВО отправили гуманитарный груз и письма. Военнослужащие получат коробки с шоколадом, сахаром, сгущенку, сухари, лапшу быстрого приготовления, чай, кофе, яблоки, лимоны, чеснок и домашнее сало