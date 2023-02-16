Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На 347 километре федеральной трассы «Кавказ» после массовой аварии с участием 16 автомобилей ограничили движение транспорта. Предварительно, водитель фуры не справился с управлением и спровоцировал ДТП, также у большегруза могут быть неисправны тормоза.

— Из-за дорожно-транспортного происшествия на месте движение ограничено. Госавтоинспекция региона рекомендует участникам дорожного движения выбирать альтернативные маршруты: через федеральную трассу «Минеральные Воды – Кисловодск», – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Время открытия трассы в настоящее время не сообщается. Последствия аварии устраняют службы, на месте работает прокуратура и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавших уже доставили в больницу, однако на уборку машин с проезжей части уйдет больше времени.