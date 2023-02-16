С начала февраля 2023 года в Ставрополе выпало 192% от месячной нормы осадков

В Ставрополе с начала февраля выпало 192% от месячной нормы осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе с начала февраля 2023 года уже выпало 192% от месячной нормы осадков – 55 миллиметров из 28 положенных. И пускай синоптики прогнозируют потепление в субботу, 18 февраля, осадки продолжат идти на территории Ставропольского края и краевой столицы.

Днем с самым большим количеством осадков по-прежнему остается 8 февраля, когда за сутки выпало 19 миллиметров осадков. На наступившей неделе с 13 февраля выпало еще 12,6 миллиметров. Сперва 13 число «подарило» городу 10,2 миллиметра осадков, 14 февраля выпало еще 0,2 миллиметра, а за сутки 15 февраля снега в городе стало на 2 миллиметра больше.

Среднестатистическая норма температуры, согласно сайту климатического мониторинга, – -1,7 градуса. Тем не менее фактически средняя температура в Ставрополе по данным наблюдений упала до -4,2 градуса. Синоптики наблюдают отклонение от нормы в -1,8 градуса.