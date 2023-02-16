За февраль 2023 года на Ставрополье поймали 316 пьяных водителей

На Ставрополье в феврале 2023 года поймали 316 пьяных водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала февраля 2023 года в Ставропольском крае автоинспекторы поймали 316 пьяных водителей, из которых 37 попались в таком состоянии повторно, за что им грозит уголовная ответственность.

— Так, в центре Минеральных Вод автоинспекторы остановили иномарку. За рулем находился житель соседнего региона, который имел внешние признаки опьянения, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На требование пройти тест на алкоголь в медучреждении водитель ответил отказом. Мужчина сообщил, что сильно устал и хочет побыстрее добраться домой. Только вот дальше он поехал в качестве пассажира.

Автомобиль отправили на спецстоянку, а в отношении гражданина завели административный материал за отказ от прохождения освидетельствования. Теперь ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.