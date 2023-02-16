На Ставрополье несколько часов тушили воспламенившийся продуктовый магазин

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья на телефон 112 поздней ночью, в 1:15, поступило сообщение о загоревшемся продуктовом магазине в хуторе Воровский. Пожарные выдвинулись на место. Как сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края, дорога оказалась непростой, поэтому специалисты «срезали» через заснеженные поля.

— По прибытии пожарные ПАСС СК обнаружили, что горит крыша здания. Как выяснилось, пожар начался в подсобных помещениях, которые, к сожалению, спасти не удалось. Вместе с пассовцами участие в ликвидации пожара принимали их коллеги из ПСЧ №4 МЧС России по СК, – сообщает ведомство.

Пожар удалось устранить только к 5 утра. Огнеборцы помогли владельцу магазина вынести кассовый аппарат. Сам зал магазина с витринами, на которых находился товар, удалось спасти. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.