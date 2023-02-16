На виновника массовой аварии в Минводах завели уголовное дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В отношении водителя фуры, которая врезалась в 15 машин в Минеральных Водах на Ставрополье, возбудили уголовное дело. В аварии пострадали девять человек, в том числе пятеро пассажиров пассажирской маршрутки. Сам 39-летний фигурант в происшествии не пострадал.

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь водителю грозит уголовная ответственность за его вождение, если вина гражданина будет доказана, а материалы будут переданы в суд для принятия решения.

Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел ОМВД России по Минераловодскому округу. Прокуратура контролирует ход расследования.