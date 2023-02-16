Житель Ставрополья занял у знакомого 150 тысяч и перестал выходить на связь

Житель Ставрополья может сесть в тюрьму за мошенничество Фото: Даниил ОПАРИН

В Буденновске на Ставрополье к полицейским обратился 31-летний местный житель, сообщив о мошенничестве. В ходе разбирательств установлено, что потерпевшему позвонил знакомый и попросил 150 тысяч рублей в долг. Потерпевший перевел деньги взамен на обещание вернуть сумму через несколько недель.

— Однако в оговоренные сроки деньги обратно не получил. Связаться со своим знакомым потерпевший тоже не смог, так как мужчина перестал выходить на связь, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители установили местоположение злоумышленника и доставили в отделение 30-летнего местного жителя. Он признался в содеянном и пояснил, что изначально не планировал выполнять взятые на себя обязательства.

Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.