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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 14:24

Житель Ставрополья занял у знакомого 150 тысяч и перестал выходить на связь

Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества
Данил ЮРКОВ
Житель Ставрополья может сесть в тюрьму за мошенничество

Житель Ставрополья может сесть в тюрьму за мошенничество

Фото: Даниил ОПАРИН

В Буденновске на Ставрополье к полицейским обратился 31-летний местный житель, сообщив о мошенничестве. В ходе разбирательств установлено, что потерпевшему позвонил знакомый и попросил 150 тысяч рублей в долг. Потерпевший перевел деньги взамен на обещание вернуть сумму через несколько недель.

— Однако в оговоренные сроки деньги обратно не получил. Связаться со своим знакомым потерпевший тоже не смог, так как мужчина перестал выходить на связь, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители установили местоположение злоумышленника и доставили в отделение 30-летнего местного жителя. Он признался в содеянном и пояснил, что изначально не планировал выполнять взятые на себя обязательства.

Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.