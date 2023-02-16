Серийный угонщик из Невинномысска может оказаться в тюрьме

Невинномысский серийный угонщик может попасть в тюрьму по трем уголовным делам Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Невинномысске на Ставрополье закончено расследование трех уголовных дел в отношении серийного угонщика. Злоумышленника обвиняют в краже, покушение на неправомерное завладение автомобилем и неправомерное завладение автомобилем.

Следствием установлено, что обвиняемый похитил со двора многоквартирного дома отечественный автомобиль за 150 тысяч рублей. В ходе следствия транспорт изъяли и после процессуальных действий вернули владельцу. Также злоумышленника обвиняют в еще двух преступлениях.

— В первом случае он угнал автомобиль, через время бросил его и при помощи третьих лиц сообщил владельцу о местонахождении транспортного средства, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Затем он решил угнать еще один автомобиль, однако владелец поймали злоумышленника и вызвал полицию. Ныне обвиняемого задержали, а в отношении него возбудили уголовные дела.

В настоящее время расследование завершено, материалы дела направлены в суд на рассмотрение.