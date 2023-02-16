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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 15:43

Грузовик протаранил 15 автомобилей на трассе в Минеральных Водах

Есть пострадавшие
Инна МОРОЗОВА
Пострадали девять человек, их доставили в больницу. Фото: t.me/stavropolproc26

Пострадали девять человек, их доставили в больницу. Фото: t.me/stavropolproc26

Минераловодская прокуратура проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием фуры и 15 автомобилей.

Массовая авария произошла на трассе «Кавказ» в четверг, 16 февраля.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и протаранил 15 машин, которые ехали впереди.

Пострадали девять человек, их доставили в больницу.

За рулем фуры находился 39-летний житель соседнего региона, он не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

За последние два года мужчина 16 раз привлекался за нарушение ПДД. Он будет проходить медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что серийный угонщик из Невинномысска может оказаться в тюрьме.