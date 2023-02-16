В ростовском роддоме за месяц родили 17 девочек-подростков

В Ростове случился бум рождаемости среди девочек-подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В роддоме Ростова с середины января по середину февраля случился бум родов среди девочек-подростков. За месяц в нем родили 17 юных мам, причем самой юной из них всего 14 лет, а старшей – 17.

Как сообщают коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», мамами стали шесть 15-летних, столько же – шестнадцатилетних, три 17-летние и две 14-летние.

Только шесть несовершеннолетних мам замужем. Несмотря на юный возраст мамочек, врачи смогли принять роды без осложнений – малыши появились с хорошим весом и в срок.

За исключением одной пациентки, все родившие девочки были счастливы, когда взяли на руки младенцев. Одной 17-летней мамочке пришлось отказаться от ребенка.

Ростовчанка живет вместе с мамой, сестрой, братом и отцом в однокомнатной квартире. Как сказала бабушка новорожденного, внучку она просто не сможет потянуть финансово, а мама младенца сама еще ребенок.

Также в «КП-Ростов-на-Дону» поговорили с врачом, который сказал, что ранние роды – не патология. Медик настоятельно рекомендовал родителям заниматься половым воспитанием сыновей и дочерей.