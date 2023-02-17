На ярмарке выходного дня в Ставрополе предложат ингредиенты для блинов

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе на ярмарке выходного дня перед масленичной неделей покупателям предложат ингредиенты для блинов, а также другие продуктовые товары. Площадка развернется в субботу, 18 февраля, на улице Васильева, 35/1. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

— Здесь горожане смогут приобрести ингредиенты для вкусных блинов. Все необходимые продукты для теста или начинки предложат краевые товаропроизводители, сельхозпредприятия и личные подсобные хозяйства, – сообщает ведомство.

Кроме того, покупатели смогут приобрести овощи, фрукты, мясо и сыры, молочную продукцию, хлеб, выпечку, бакалейные товары и сладости. Ярмарка будет работать с 8:00 до 16:00.

Ярмарки выходного дня проводятся каждую неделю. Их сделали специально, чтобы удерживать рост цен на продукты питания, а торговля на площадках выгодна и для покупателей, и для продавцов.