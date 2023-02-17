В выходные на Ставрополье ожидается потепление до +9 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в выходные, 18 и 19 февраля, ожидается потепление до +9 градусов, однако по региону пройдут осадки и ожидается сильный ветер до 21 м/с. Сегодня, 17 февраля, днем в крае ожидается до +1 градуса, а в Ставрополе – до -2 градусов. Осадки временами будут идти как минимум до понедельника.

Завтра, в субботу, 18 февраля, ночью по Ставрополью местами начнет падать сильный снег, температура воздуха опустится до -8 градусов, однако днем поднимется до +7. Ветер в субботу достигнет скорости до 11 м/с. В Ставрополе ночью будет снежно и холодно – до -6 градусов. Днем в краевой столице потеплеет до +4 градусов, однако осадки не прекратятся.

В воскресенье, 19 февраля, ночью на Ставрополье ожидается небольшой мороз с потеплением до +1 градуса, сильный ветер с порывами до 21 м/с, который продлится весь день. Уже днем в регионе температура поднимется до +9 градусов. В Ставрополе ожидается до +1 градуса ночью и до +6 градусов днем. Осадки не прекратятся, а сильный ветер до 21 м/с будут усугублять погодные условия.