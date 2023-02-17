За ночь коммунальщики вывезли из Ставрополя 150 большегрузов со снегом

Фото: соцсети мэра Ставрополя Ивана Ульянченко

Из Ставрополя за прошедшую ночь вывезли 150 «КАМАЗов» со снегом, который убирали привлеченные к этому 80 единиц спецтранспорта и порядка 120 человек. Как написал мэр краевой столицы Иван Ульянченко, ночью были расчищены основные магистрали и дороги с высоким трафиком.

Ближе к утру коммунальщики взялись за уборку внутри кварталов, тротуары и подъезды к соцобъектам. В настоящее время спецтехника должна была вернутся к работе.

— За ночь коммунальщики высыпали на проезжую часть автомагистралей больше тысячи тонн песка и соли, – сообщил мэр Ставрополя в социальных сетях.

Также глава города отметил, что жалобы по поводу уборки снега продолжают поступать. Правда, по словам мэра, горожане жалуются на неочищенные дворы и внутриквартальные проезды. О жалобах по поводу состояния городских дорог не сообщается.