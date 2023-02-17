Средняя зарплата в Ставрополе составила 48,7 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе за январь-ноябрь 2022 года средняя номинальная зарплата составила 48675.6 рублей. Как сообщает Северо-Кавказстат, показатель увеличился по сравнению с этим же периодом 2021 года на 9,7%. И все же реальная заработная плата снизилась на 3,1%. Уточним, что статистику собирали без сферы малого бизнеса.

Самыми дорого оплачиваемыми профессиями стали оптовые торговцы, кроме продажи автотранспорта и мотоциклов – они получают 66,1 тысячу. Также больше 66 тысяч получают те, кто занимаются финансированием и страхованием. Среди лидеров по зарплатам еще стоят те, кто занимается строительством (62 тысячи рублей) и деятели профессиональной, научной и технической сфер (61 тысяча).

Остальные профессии получают среднюю зарплату меньше 60 тысяч. Хотя меньше всего получают сотрудники водоснабжения, деятельности по утилизации отходов и ликвидации загрязнений (38,5 тысяч рублей). Чуть больше зарабатывают работники сферы образования и деятельности в области культуры, спорта (39 тысяч).