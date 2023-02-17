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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 7:35

В Курском округе Ставрополья добиваются капремонта многоквартирного дома

Про жителей дома в станице Курской словно забыли
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье, в Курском округе, добиваются капитального ремонта многоквартирного дома в станице Курской. Здание попало в перечень МДК, подлежащих капремонту, а на 2022 год было запланировано проведение всех необходимых работ.

— Однако до настоящего времени вышеуказанный многоквартирный дом не отремонтирован, контракт со специализированной организацией на выполнение работ по его капитальному ремонту не заключен, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Поэтому прокурор муниципалитета внес в адрес руководителя регоператора представление с требованием провести капитальный ремонт. Рассмотрение акта и устранение нарушения находится на контроле у прокуратуры.

О гражданах словно забыли. В настоящее время ожидается, что компания заключит контракт на работы, а после строители займутся капитальным ремонтом здания.