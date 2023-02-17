Владельца строительного магазина на Ставрополье посадят за травму пенсионеру Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Левокумском округе Ставропольского края в тюрьму рискует отправиться 49-летний владелец строительного магазина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В декабре 2022 года обвиняемый находился в магазине и пытался выставить за дверь 73-летнего мужчину после его требования заменить неисправный товар.

Во время конфликта владелец магазина толкнул пенсионера. Потерпевший упал на тротуарную плитку и сломал бедро. После этого в отношении гражданина возбудили уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершено.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть), – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение по существу.