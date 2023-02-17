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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 8:43

Владельца строительного магазина на Ставрополье посадят за травму пенсионеру

Между мужчинами произошел конфликт после требования потерпевшего заменить товар
Данил ЮРКОВ
Владельца строительного магазина на Ставрополье посадят за травму пенсионеру

Владельца строительного магазина на Ставрополье посадят за травму пенсионеру

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Левокумском округе Ставропольского края в тюрьму рискует отправиться 49-летний владелец строительного магазина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В декабре 2022 года обвиняемый находился в магазине и пытался выставить за дверь 73-летнего мужчину после его требования заменить неисправный товар.

Во время конфликта владелец магазина толкнул пенсионера. Потерпевший упал на тротуарную плитку и сломал бедро. После этого в отношении гражданина возбудили уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершено.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть), – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение по существу.