На Ставрополье работают порядка 40 000 терминалов для оплаты покупок по QR-коду

В прошлом году многие пользователи столкнулись с невозможностью оплачивать покупки бесконтактным способом. На сегодняшний день в Ставропольском крае работают почти 40 000 терминалов безналичной оплаты Сбера, позволяющие оплачивать покупки со смартфона по QR-коду.

В 2022 году ставропольцы совершили более 430 покупок по QR-коду на терминалах Сбера, что в 3,5 раза больше показателя 2021 года. Общая сумма транзакций по QR-коду за прошедший год превысила 1 млрд рублей. Прирост к 2021 году составил 248%.

По словам Алексея Чванова, управляющего Ставропольским отделением Сбербанка, работа над повышением качества бесконтактной оплаты покупок продолжается.

- Возможность проведения транзакций по QR-коду в регионе появилась еще в 2020 году. Однако именно 2022 год подтолкнул нас активнее перестраиваться под новые технологии собственной разработки, совершенствовать сервисы и внедрять обновленные способы оплаты, что расширяет доступность услуг для жителей края, - отметил Алексей Чванов.

Стоит отметить, что QR-код на платежных терминалах позволяет оплачивать покупки даже с телефонов без поддержки NFC и подключения к мобильному интернету. Для оплаты нужно отсканировать код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. При этом бонусы от СберСпасибо начисляются в том же объеме, что и при оплате картой.