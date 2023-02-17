Курорт «Мамисон» в Северной Осетии готовится к активной фазе строительства

Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Строительство всесезонного курорта «Мамисон», развитие промышленной отрасли, сферы ЖКХ, а также итоги госпрограммы развития СКФО обсудили участники совещания по социально-экономическому развитию Северной Осетии.

Совещание прошло под председательством заместителя министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова и главы РСО – Алания Сергея Меняйло, с участием глав профильных департаментов Минэкономразвития и гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова.

Отдельной темой встречи стало строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон». Как отметил генеральный директор Кавказ.РФ, в компании идет подготовка к активной фазе строительства инженерной и туристической инфраструктуры курорта.

– Ориентировочно в апреле-мае подрядчики приступят к работе. В этом году мы продолжаем строить горнолыжные трассы. Кроме того, у нас по плану строительство многофункционального центра, открытой плоскостной парковки на 460 машино-мест, гаража ратраков и благоустройство внутренних подъездов к курорту. Также в этом сезоне инвестор начнет строить гостиницы, ресторан и многоуровневую парковку, – рассказал Андрей Юмшанов.

Участники встречи обсудили, в том числе, перспективы создания в республике индустриального парка, исполнение региональной программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. Кроме того, отдельным вопросом стали итоги госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и планы по ее реализации на ближайшие три года. Куратором госпрограммы по развитию СКФО выступает вице-премьер РФ Александр Новак.

– В ближайшее время мы планируем создать еще больше важных для республики социальных объектов. На 2023-2025 годы на эти цели правительством РФ уже выделено финансирование – порядка 817 млн рублей, – отметил Сергей Назаров.

На 2023 год запланирована модернизация сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения качественной водой жителей Алагирского и Моздокского районов, а также строительство спортивного комплекса в Кизляре.

По итогам 2022 года кассовое исполнение госпрограммы в Северной Осетии так же, как и в целом по региону, составило практически 100%. Освоено 339,9 млн рублей.

– За этими цифрами стоят два центра дополнительного образования, школа в Беслане на 550 мест и поликлиника на 600 посещений в смену в Пригородном районе республики, – подчеркнул Сергей Назаров.

– Деятельность по всем направлениям ведется в тесном взаимодействии и при поддержке федерального центра и, в частности, министерства экономического развития России. Нам важно продолжать эту работу, для того, чтобы реализовать все намеченные планы и обеспечить своевременное начало выполнения всех намеченных мероприятий, – отметил Сергей Меняйло.