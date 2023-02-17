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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 11:18

Контрабандист из Минвод пытался сбыть сильнодействующие вещества за 1,5 млн

Всего правоохранители нашли 3,6 килограмма ограниченные в обороте препаратов
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

На Ставрополье, в поселке Первомайском Минераловодского округа, на основании судебного решения обыскивали дом местного жителя. Правоохранители нашли 10 полимерных контейнеров и 230 картонных упаковок, в которых хранились препараты с англоязычными названиями.

— По результатам химической экспертизы установлено, что указанные лекарства в своем составе содержат сильнодействующие вещества (оксиметалон, болденон и др.) массой свыше 3600 граммов, стоимость которых на «черном рынке» составляет порядка 1,5 млн рублей, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Часть веществ дилер уже подготовил для отправки по почте в Пятигорске мелким оптовикам. Однако правоохранители не позволили ему закончить преступление. От дачи показаний злоумышленник отказался.

В отношении него возбуждено два уголовных дела: за незаконный сбыт сильнодействующих веществ (ст. 234 УК РФ) и их контрабанду (ст. 226.1 УК РФ).