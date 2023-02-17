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НовостиОбщество17 февраля 2023 13:43

В зоопарке Парка Победы в Ставрополе родились пять питомцев

За новорожденными наблюдают ветеринары
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети парков Ставрополя

Фото: соцсети парков Ставрополя

В зоопарке, который находится в ставропольском Парке Победы, к весне родились пять питомцев. Маленького верблюжонка стала воспитывать пара лам, а в семействе камерунских овец на свет появились два мальчика и две девочки.

На данный момент за новорожденными животными наблюдают ветеринары. Малыши должны подрасти и окрепнуть. Специалисты следят за их здоровьем, чтобы они не заболели. А в случае, если животным все же понадобится лечение, медики помогут справиться с болезнью.

В пресс-службе парка сообщили, что все малыши чувствуют себя хорошо. Из-за похолодания в регионе животных в зоопарке перевели на усиленный рацион питания. Вольеры утепляют, чтобы питомцы чувствовали себя комфортно.