Билайн запустил голосовую связь нового поколения в Республике Карачаево-Черкессия

Активировать обе технологии можно в настройках телефона. Фото: beeline.ru

Билайн в Республике Карачаево-Черкессия запустил технологии VoLTE* (голос через LTE) и VoWiFi** (голос через Wi-Fi), которые можно бесплатно включить в своем смартфоне и улучшить качество связи.

Технология VoLTE обеспечивает звук высокой четкости и позволяет одновременно звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом: навигатором, банковскими приложениями, мессенджерами, социальными сетями.

С помощью технологии VoWiFi можно отправлять и получать SMS, а также говорить по телефону там, где особенности здания препятствуют прохождению сигнала сотовой сети. Например, в цокольных помещениях, на последних этажах высотных зданий. Для использования технологии необходим доступ к Wi-Fi сети.

Активировать обе технологии можно в настройках телефона. Подключение бесплатно, звонки и SMS оплачиваются по домашнему тарифу. На сайте билайна можно узнать подробнее о технологиях и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE и VoWiFi.

«Наши клиенты все больше используют новые технологии для решения своих повседневных задач. Мы понимаем потребности клиентов и внедряем необходимые технические решения, строим базовые станции, модернизируем оборудование, чтобы наши абоненты пользовались сетью в комфортном режиме. Запущенные технологии VoLTE и VoWiFi - один из примеров этой работы», - прокомментировал руководитель билайна по Карачаево-Черкесской Республике Мурат Аджиев.

Ранее билайн улучшил качество связи и расширил сеть 4G, обеспечивающую скоростной мобильный интернет, в Черкесске. Новые базовые станции появились около парков «Центральный», «Победы», «Зеленый Остров» и в других районах города. Также в 2022 году билайн построил новые базовые станции в туристических поселках горного кластера – Архызе, Домбае, Романтике. В результате пиковая скорость мобильного интернета на некоторых курортах достигает 100 Мбит/с.

*голос через LTE. На всем оборудовании или на оборудовании, которое поддерживает указанную возможность

** VoWiFi (голос через WiFi):

Действует при наличии технологии в оборудовании, а также при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее на beeline.ru/vowifi

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