На Ставрополье ребенок выжил в ДТП из-за детского автокресла

Ребенок выжил, потому что находился в детском автокресле. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что детское автокресло спасло жизнь четырехлетнему малышу. Ребенок получил только легкий ушиб.

По данным ведомства, автоаварии произошла 17 февраля около 19 часов на 23 км автодороги «Александровское - Новоселицкое - Буденновск». Водитель иномарки «Хендэ IX35» двигался с небезопасной скоростью, а погодные условия были сложными. В какой-то момент мужчина не справился с оправданием и допустил столкновение с грузовым авто «Вольво».

Иномарки съехали в кювет. В результате ДТП пострадал водитель и 4-летний ребенок, который не получил серьезных травм, потому что находился в детском автокресле.

- За рулем легкового авто находился 47-летний житель Кисловодска, который за последние 2 года 6 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, - рассказали в краевой Госавтоинспекции. При госпитализации у водителя взяли кровь для теста на алкоголь.