В Ставрополе на Масленицу для детей устроят праздник

Для детей устроят праздник. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В понедельник 20 февраля начнется Масленичная неделя. Несмотря на то, что в краевом центре приняли решение не проводить массовые гуляния, для детей все же решили устроить праздник.

Для детей в Ставрополе подготовили насыщенную культурную программы с творческими мероприятиями. В течение недели будут организованы выставки творческих работ, пройдут театрализованные интерактивные представления, игровые программы, а также фольклорные посиделки и мастер-классы.

- В детских садах, школах, учреждениях допобразования, культурных центрах и библиотеках ребятам расскажут об истории возникновения Масленицы, - отметил мэр города Ставрополя.