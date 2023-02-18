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НовостиОбщество18 февраля 2023 7:36

В Ставрополе на Масленицу для детей устроят праздник

В краевом центре детей порадуют культурными и творческими мероприятиями
Анфиса КИМЕНИНИКО
Для детей устроят праздник.

Для детей устроят праздник.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В понедельник 20 февраля начнется Масленичная неделя. Несмотря на то, что в краевом центре приняли решение не проводить массовые гуляния, для детей все же решили устроить праздник.

Для детей в Ставрополе подготовили насыщенную культурную программы с творческими мероприятиями. В течение недели будут организованы выставки творческих работ, пройдут театрализованные интерактивные представления, игровые программы, а также фольклорные посиделки и мастер-классы.

- В детских садах, школах, учреждениях допобразования, культурных центрах и библиотеках ребятам расскажут об истории возникновения Масленицы, - отметил мэр города Ставрополя.