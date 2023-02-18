В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом

Ребенок попал в реанимацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрослый и ребенок отравились угарным газом В сельском поселении Долаково ребенок и взрослый отравились угарным газом. Об этом рассказали ГУ МЧС России по Ингушетии.

ЧП произошло 17 февраля в 17:20, звонок поступил в диспетчерскую спасателям. Прибывшие на место сотрудники экстренно госпитализировали пострадавшего взрослого - его состояние оценивается как стабильное, но ребенок попал в реанимацию Ингушской республиканской клинической больницы.

Прибывшие на место происшествия газовики выяснили, что отравление произошло из-за отсутствия тяги дымохода проточного водонагревателя. Специалисты устранили утечку и в настоящее время другим жильцам ничего не угрожает.