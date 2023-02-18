Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 февраля 2023 8:00

В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом

Об этом сообщили в региональном МЧС
Анфиса КИМЕНИНИКО
Ребенок попал в реанимацию.

Ребенок попал в реанимацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрослый и ребенок отравились угарным газом В сельском поселении Долаково ребенок и взрослый отравились угарным газом. Об этом рассказали ГУ МЧС России по Ингушетии.

ЧП произошло 17 февраля в 17:20, звонок поступил в диспетчерскую спасателям. Прибывшие на место сотрудники экстренно госпитализировали пострадавшего взрослого - его состояние оценивается как стабильное, но ребенок попал в реанимацию Ингушской республиканской клинической больницы.

Прибывшие на место происшествия газовики выяснили, что отравление произошло из-за отсутствия тяги дымохода проточного водонагревателя. Специалисты устранили утечку и в настоящее время другим жильцам ничего не угрожает.