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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 8:37

Без воды в Светлограде остались 400 абонентов

Специалисты устраняют проблему с подачей воды горожанам
Анфиса КИМЕНИНИКО
Без воды остались больше 400 абонентов.

Без воды остались больше 400 абонентов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за аварийной ситуации часть города в Светлограде осталась без водоснабжения. Об этом рассказала глава Петровского городского круга Наталья Конкина.

Известно, что ЧП произошло на улице Социалистической - прорвало водопровод. Поврежденными оказались трубы диаметром в 500 миллиметров. Как долго специалисты будут устранять проблему пока неизвестно.

- Без воды остаются около 400 абонентов. Аварийно- восстановительные работы уже начались, - прокомментировала неприятный инцидент Конкина.