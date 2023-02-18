Без воды в Светлограде остались 400 абонентов

Без воды остались больше 400 абонентов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за аварийной ситуации часть города в Светлограде осталась без водоснабжения. Об этом рассказала глава Петровского городского круга Наталья Конкина.

Известно, что ЧП произошло на улице Социалистической - прорвало водопровод. Поврежденными оказались трубы диаметром в 500 миллиметров. Как долго специалисты будут устранять проблему пока неизвестно.

- Без воды остаются около 400 абонентов. Аварийно- восстановительные работы уже начались, - прокомментировала неприятный инцидент Конкина.