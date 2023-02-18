В Кисловодске можно бесплатно стерилизовать собаку

В Кисловодске запустили бесплатную программу стерилизации собак. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе-курорте Кисловодске организовали бесплатную стерилизацию собак. Ежегодно в городе отлавливают свыше 500 бездомных псов и с каждым годом их не становится меньше.

- Это единственный законный способ обращения с безнадзорными собаками. Их стерилизуют и возвращают в прежнюю среду обитания - на улицу, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Стерилизацию запустили в рамках федеральной программы «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Уточняется, что процедуру проводят бесплатно и жители могут приводить на нее даже бездомных и непородистых собак.

Горожане могут записать животных на стерилизацию по телефону: 8 ( 87937 ) 2-41-93. Льготная стерилизация собак проводится на городской станции по борьбе с болезнями животных в Кисловодске.