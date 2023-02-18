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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 11:52

В Ингушетии по факту гибели ребенка от отравления угарным газом возбуждено уголовное дело

Ребенок сначала попал в реанимацию, но врачам не удалось его спасти
Анфиса КИМЕНИНИКО
В ночь с 17 на 18 февраля 2023 года ребенок скончался от полученного отравления.

В ночь с 17 на 18 февраля 2023 года ребенок скончался от полученного отравления.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ребенок, который пострадал во время ЧП в сельском поселении Долаково, скончался. В СК СКР по республике Ингушетия возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, инцидент произошел 17 февраля в 17:20. В диспетчерскую спасателям поступил звонок, на место оперативно прибыли сотрудники и экстренно госпитализировали пострадавшего взрослого. Его состояние оценивалось как стабильное.

Однако ребенок попал в реанимацию Ингушской республиканской клинической больницы в тяжелом состоянии, а в ночь на 18 февраля младенец скончался от полученного отравления.