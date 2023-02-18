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НовостиОбщество18 февраля 2023 13:53

Губернатор Ставропольского края навестил бойцов в СВО

Владимир Владимиров приехал к бойцам, которые находятся в Херсонской области
Алексей ЗИМЕНОК
Глава Ставрополья посетил военнослужащих в зоне проведения СВО. Фото: стоп-кадр видео.

Глава Ставрополья посетил военнослужащих в зоне проведения СВО. Фото: стоп-кадр видео.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава краевого центра посетили бойцов в зоне СВО. Военнослужащим из Ставропольского края привезли письма от детей с пожеланиями и рассказами, а также все необходимые на передовой вещи и продукты.

Владимир Владимиров приехал к бойцам, которые находятся в Херсонской области. Вместе с мэром Ставрополя они поздравили военнослужащих с наступающим праздником - Днем защитника Отечества.

- В этот раз мы отправили для бойцов из края оборудование и оснащение, материалы и продукты - всего более 200 позиций, 60 тонн грузов. А еще передали три автомобиля. Все это будет полезно для военных при выполнении боевых задач и во время отдыха, - сообщил глава региона и поделился видеозаписью из поездки.

Ранее редакция «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае завершается подготовка законопроекта, направленного на увеличение мер поддержки бойцов-участников специальной военной операции и их семей. Подробности программы пока не уточняются.