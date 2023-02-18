На Ставрополье 50-летний водитель успел выбраться из горящего грузовика

Мужчину доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кочубеевском городском округе водитель грузовика не справился с управлением и съехал с моста. Автомобиль загорелся, но, к счастью, водитель успел выбраться из салона.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, ДТП случилось примерно в 18 часов на 18 км автодороги «Подъезд к городу Черкесску». Водитель грузовика двигался с небезопасной скоростью, а также не учел погодные условия. В какой-то момент он не справился с управлением, пробил дорожное ограждение и съехал в кювет. Автомобиль загорелся.

50-летнего мужчину с травмой головы доставили в больницу, но от госпитализации он отказался.

По данным ведоства, За последние 2 года он 12 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, но в момент автоаварии был трезв. На месте работают сотрудники ДПС, все обстоятельства ЧП уточняются.