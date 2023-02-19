Снегоплавильная установка появится в Ставрополя для помощи в уборке снега

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе планируется покупка снегоплавильной установки, которая должна помочь коммунальщикам в уборке снега, на что горожане часто жалуются в социальных сетях. В краевой столице выпало осадков за две месячных нормы, местами высота снежного покрова выросла до 50 сантиметров, а из города вывезли 2,5 тысячи большегрузов со снегом.

Как сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя, снегоплавильная установка представляет собой комплекс инженерных сооружений в канализационных коллекторах. Она позволит круглосуточно топить снег, а воду сгонять в канализацию. Ее установка планируется в следующем году.

Правда, о цене установки ведомство не сообщает. Также непонятно, как эта система будет топить снег по всему городу или сколько улиц она затронет. Тем не менее с потеплением на Ставрополье снег начал таять, а вода в канализацию не уходит, оставляя «кашу» на улицах.