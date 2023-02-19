Губернатор Ставрополья поздравил участников СВО на передовой с 23 февраля

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В Херсонскую область для поздравления с Днем защитника Отечества, 23 февраля, отправился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона вручил бойцам-участникам специальной военной операции боевые награды и поздравил с наступающим праздником.

— Херсонская область. Поздравили бойцов с наступающим Днем защитника Отечества. Вручать им боевые награды – для меня большая честь, – написал Владимир Владимиров в своих официальных социальных сетях.

Также напомним, что на Ставрополье завершается подготовка законопроекта о поддержке участников специальной военной операции и их семей. Как сообщил губернатор, главы территорий выезжают на передовую с гуманитарным грузом для военнослужащих. И все же меры помощи планируют увеличить