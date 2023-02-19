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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 8:28

В Кисловодске опытный водитель разбился насмерть из-за небезопасной скорости

По факту аварии проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

На Ставрополье, в городе Кисловодске, водитель с 15-летним стажем разогнал автомобиль ВАЗ-2114 до небезопасной скорости, из-за которой не справился с управлением и врезался в дерево.

— От полученных травм 35-летний водитель, житель Кисловодска, скончался на месте. Установлено, что стаж вождения погибшего – 15 лет, за последние 2 года он к ответственности не привлекался за нарушение ПДД, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Назначена экспертиза, которая установит, был ли водитель трезвый в момент аварии. Машина была исправна, по факту аварии проводится проверка с целью установить все обстоятельства произошедшего.