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НовостиОбщество19 февраля 2023 11:45

Во время февральских праздников в Кисловодск запустят дополнительные поезда

Дополнительные рейсы будут ходить с 22 по 26 февраля
Данил ЮРКОВ
В Кисловодск на февральские праздники будут ездить дополнительные поезда

В Кисловодск на февральские праздники будут ездить дополнительные поезда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кисловодск на время февральских праздников, с 22 по 26 февраля, запустят дополнительные рейсы. Предполагается, что во время празднования Дня защитника Отечества и Масленицы спрос на курорты Ставрополья увеличится, поэтому запускают больше поездов.

— Благодаря дополнительным поездам на февральские праздники в Кисловодск смогут с комфортом приехать жители Москвы, Ростовской области и Краснодарского края, – сказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

По словам мэра курорта, Кисловодск находится в десятки самых популярных для путешественников курортов на эти выходные. Дополнительные рейсы должны обеспечить всех желающих местом в вагоне до города-курорта и обратно.