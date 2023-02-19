Часть Пятигорска отключат от воды из-за ремонта
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На Ставрополье, в Пятигорске, 21 февраля из-за ремонтных работ на водопроводе д-500 миллиметров на въезде в город-курорт для части граждан отключат воду. Ограничение будет действовать с 9:00 до 20:00, под него попадает часть улиц и населенных пунктов.
- поселок Энергетик;
- станица Константиновская;
- поселок Нижнеподкумский;
- поселок Средний Подкумок;
- улица Лесная (поселок Малинник);
- улица Зеленая (поселок Малинник);
- Питомник (Лермонтовский разъезд);
- улица Георгиевская;
- улица Новоподгорная;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Георгиевский спуск;
- улица Объездная;
- Георгиевское шоссе;
- Нижняя часть поселка Горячеводский (вода будет подаваться с пониженным давлением).
Всего в зону отключения, как сообщает пресс-служба администрации города Пятигорска, попадает семь социальных объектов. Воду будут доставлять цистернами, которые можно заказать по номерам телефона: 33-26-60, 33-06-28.