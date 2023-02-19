Часть Пятигорска отключат от воды из-за ремонта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье, в Пятигорске, 21 февраля из-за ремонтных работ на водопроводе д-500 миллиметров на въезде в город-курорт для части граждан отключат воду. Ограничение будет действовать с 9:00 до 20:00, под него попадает часть улиц и населенных пунктов.

Где не будет воды

- поселок Энергетик;

- станица Константиновская;

- поселок Нижнеподкумский;

- поселок Средний Подкумок;

- улица Лесная (поселок Малинник);

- улица Зеленая (поселок Малинник);

- Питомник (Лермонтовский разъезд);

- улица Георгиевская;

- улица Новоподгорная;

- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Георгиевский спуск;

- улица Объездная;

- Георгиевское шоссе;

- Нижняя часть поселка Горячеводский (вода будет подаваться с пониженным давлением).

Всего в зону отключения, как сообщает пресс-служба администрации города Пятигорска, попадает семь социальных объектов. Воду будут доставлять цистернами, которые можно заказать по номерам телефона: 33-26-60, 33-06-28.