После избиения полицейского пакетом с мясом в Ставрополе возбудили уголовное дело

В Ставрополе возбудили уголовное дело после избиения полицейского пакетом с мясом Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как в Ставрополе 34-летний ранее неоднократно судимый гражданин избил полицейского пакетом с мясом, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

— В результате противоправных действий мужчины представителю власти причинены травмы в виде перелома медиальной и нижней стенок левой орбиты. В настоящее время подозреваемый задержан, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Вскоре в отношении подозреваемого суд изберет меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается: правоохранители собирают доказательства вины злоумышленника.

Напомним, что накануне подозреваемый устроил пьяный дебош в одном из магазинов Ставрополя. На место приехали сотрудники полиции, однако злоумышленник стал вести себя агрессивно и ударил одного из сотрудников пакетом с мясом. Ему выписали штраф за мелкое хулиганство, а сейчас ему грозит уголовное наказание.