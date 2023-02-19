Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 февраля 2023 16:16

После избиения полицейского пакетом с мясом в Ставрополе возбудили уголовное дело

Подозреваемый задержан, суд изберет ему меру пресечения
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе возбудили уголовное дело после избиения полицейского пакетом с мясом

В Ставрополе возбудили уголовное дело после избиения полицейского пакетом с мясом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как в Ставрополе 34-летний ранее неоднократно судимый гражданин избил полицейского пакетом с мясом, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

— В результате противоправных действий мужчины представителю власти причинены травмы в виде перелома медиальной и нижней стенок левой орбиты. В настоящее время подозреваемый задержан, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Вскоре в отношении подозреваемого суд изберет меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается: правоохранители собирают доказательства вины злоумышленника.

Напомним, что накануне подозреваемый устроил пьяный дебош в одном из магазинов Ставрополя. На место приехали сотрудники полиции, однако злоумышленник стал вести себя агрессивно и ударил одного из сотрудников пакетом с мясом. Ему выписали штраф за мелкое хулиганство, а сейчас ему грозит уголовное наказание.