В Дагестане почтили пятую годовщину теракта у храма в Кизляре

Фото: пресс-служба администрации Кизляра

На траурном богослужении в Дагестане на пятую годовщину теракта у храма в Кизляре собрались 200 человек на божественную литургию. Ее возглавил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. На богослужении вознесена молитва об упокоении, а после провозглашена вечная память жертвам трагедий.

— От имени главы республики Сергея Меликова слова соболезнований родным погибших, всем кизлярцам выразил министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. «Народы республики Дагестан, которые исторически жили в мире и добрососедстве, невозможно расколоть, – сообщает пресс-служба администрации Кизляра.

Террориста ликвидировали, однако память о жертвах 18 февраля 2018 года останется черной меткой, по словам ведомства, на истории города. Вооруженный преступник открыл огонь по выходящим из храма прихожанам. В результате трагедии погибли пять женщин.

Так совпало, что 18 февраля 2023 года – Вселенская родительская суббота. Это день особого поминовения отошедших к Богу. И также в этот день проводят богослужение об упокоении ушедших в трагедии в Кизляре.