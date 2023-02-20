За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 1617 человек

За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели полторы тысячи человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за прошедшую неделю с 12 по 19 февраля от коронавируса выздоровели 998 человек, при этом заболели 1617 человек, в том числе 102 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 72 пациентам, в том числе 27 детям. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За минувшую неделю выздоровели 998 человек. Уровень заболеваемости немного подрос, но остается на минимальных отметках. Важно все так же помнить о правилах эпидпрофилактики, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация продолжается: за последнюю неделю первый компонент вакцины получили 5447 человек, а полный курс иммунизации прошли 3024 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.