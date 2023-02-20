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НовостиЗдоровье20 февраля 2023 5:35

За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 1617 человек

При этом выздоровели 998 человек, летальных исходов не зарегистрировано
Данил ЮРКОВ
За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели полторы тысячи человек

За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели полторы тысячи человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за прошедшую неделю с 12 по 19 февраля от коронавируса выздоровели 998 человек, при этом заболели 1617 человек, в том числе 102 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 72 пациентам, в том числе 27 детям. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За минувшую неделю выздоровели 998 человек. Уровень заболеваемости немного подрос, но остается на минимальных отметках. Важно все так же помнить о правилах эпидпрофилактики, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация продолжается: за последнюю неделю первый компонент вакцины получили 5447 человек, а полный курс иммунизации прошли 3024 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.