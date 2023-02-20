Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе ко Дню защитника Отечества не будут проходить массовые гуляния, хотя в 22:00 в парке «Победы» прогремит артиллерийский салют. А вот праздничных фейерверков уже не пустят, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. Пускай гуляний не будет, 23 февраля обещают другие мероприятия.

— 23 февраля в краевой столице встретят со спортивным азартом и патриотическим настроем. В городе состоятся соревнования по триатлону. В музее «Память» пройдет День открытых дверей. А в доме культуры «Ставрополец» жители посоревнуются в веселых стартах «Несокрушимая отвага», – пишет ведомство.

Также напомним, что во время февральских праздников в Кисловодск запустят дополнительные поезда. Они будут ходить с 22 по 26 февраля, так как ожидается увеличение спроса на курорт. В эти дни в город комфортно смогут приехать жители Москвы, Ростовской области и Краснодарского края.