Двое взрослых и 4-летний ребенок пострадали в аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставропольского края накануне в примерно в 10:00 на 20 километре дороги «Ачикулак – Махмуд-Мектеб – Тукуй-Мектеб» водитель «Лады Приоры» выбрал небезопасную скорость, не учел состояние дороги и погодных условий, из-за чего выехал с дороги. Там автомобиль перевернулся и врезался в дерево.

— Травмы головы получили водитель, 27-летняя пассажирка и их 4-летняя дочь. Ребенок в момент ДТП находился в автокресле, поэтому фатальных травм удалось избежать, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем авто сидел 34-летний житель Апанасенковского округа. Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является, при госпитализации у него взяли кровь, чтобы установить, был ли он трезвый в момент аварии. По факту происшествия проводится проверка.