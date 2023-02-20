После лобового столкновения в Пятигорске двое погибли и двое пострадали

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Пятигорске на Ставрополье выезд на встречную полосу движения стал причиной смертельной аварии. Предварительно, 20 февраля примерно в 7:15 водитель автомобиля «Рено Сандеро» из-за небезопасной скорости не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в «Тойоту Камри».

— От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Рено, 42-летняя женщина и ее 18-летняя дочь, обе жительницы Железноводска. В больницу Пятигорска доставлены водитель и пассажир Тойоты, жители соседнего региона, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В социальных сетях появилась информация, что спидометр «Рено» остановился на отметке в 150 км/ч, однако автоинспекторы не сообщают точную скорость.