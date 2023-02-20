Ставропольцы не получали перерасчет «коммуналки» после многочисленных аварий

Жители Ставрополья не могли получить перерасчет за коммунальные услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Верхнерусском Шпаковского округа Ставропольского края местным жителям отказались делать перерасчет коммунальных услуг после многочисленных аварий на водопроводах, из-за которых отключали воду.

За 2022 год, как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в селе была зафиксирована 41 авария, жителям отключили водоснабжение на 156 часов. Тем не менее плата за услуги не изменилась.

— Однако в связи с длительным устранением аварийных ситуаций на водоводах требование законодательства по снижению размера платы за коммунальную услугу за расчетный период ресурсоснабжающей организацией не выполнено, – сообщает ведомство.

В связи с этим прокуратура Кировского округа внесла представление в адрес предприятия, ответственного за оказание услуг гражданам. После вмешательства ведомства жителям сделали перерасчет.