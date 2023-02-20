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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 7:25

Ставропольцы не получали перерасчет «коммуналки» после многочисленных аварий

Прокуратуре пришлось вмешаться, чтобы гражданам пересчитали счета за коммунальные услуги
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья не могли получить перерасчет за коммунальные услуги

Жители Ставрополья не могли получить перерасчет за коммунальные услуги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Верхнерусском Шпаковского округа Ставропольского края местным жителям отказались делать перерасчет коммунальных услуг после многочисленных аварий на водопроводах, из-за которых отключали воду.

За 2022 год, как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в селе была зафиксирована 41 авария, жителям отключили водоснабжение на 156 часов. Тем не менее плата за услуги не изменилась.

— Однако в связи с длительным устранением аварийных ситуаций на водоводах требование законодательства по снижению размера платы за коммунальную услугу за расчетный период ресурсоснабжающей организацией не выполнено, – сообщает ведомство.

В связи с этим прокуратура Кировского округа внесла представление в адрес предприятия, ответственного за оказание услуг гражданам. После вмешательства ведомства жителям сделали перерасчет.