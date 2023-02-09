Крупное производственное предприятие Карачаево-Черкесии получило поддержку

ВТБ предоставил 150 млн рублей на пять лет производителю сухих строительных смесей Карачаево-Черкесской Республики — ООО «Черкесскстром». Средства выданы на покупку производственного оборудования по программе льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса.

В рамках реализуемого проекта предприятие планирует запустить в третьем квартале 2023 года третью линию по производству гипса, который является основным материалом при производстве сухих строительных смесей. Это позволит получить компании дополнительно 650 тонн минерала в сутки, что обеспечит сырьём все действующие линии производителя, а также даст возможность продавать «избыточный» гипс, в котором остро нуждаются представители обрабатывающей отрасли.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, отметил: «ВТБ активно поддерживает промышленные компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа, в том числе Карачаево-Черкесии. Своевременная модернизация и расширение производственных площадок – важная составляющая для поступательного роста компаний этого сектора. Обеспечение клиентов необходимыми финансовыми ресурсами для решения этих вопросов — одна из основных задач банка в регионе».

Александр Дыренко также добавил, что «Черкесскстром» - крупное производственное предприятие Карачаево-Черкесской Республики. ВТБ поддерживает проекты компании с 2016 года, когда был предоставлен первый льготный кредит на приобретение оборудования для разработки гипсового карьера. На сегодня общий кредитный лимит, установленный производителю, составляет 480 млн рублей, из которых 200 млн рублей -на инвестиционные цели.

Мухамед Тамов, генеральный директор ООО «Черкесскстром», подчеркнул: «В конце 2021 года мы приобрели очередную линию по производству сухих строительных смесей и столкнулись с тем, что существующих мощностей по производству гипса недостаточно для полной её загрузки. Новое оборудование полностью закроет вопрос обеспечения сырьем всех наших действующих линий, а также позволит продавать представителям отрасли «избыточный» гипс».

Совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа 2022 года. Предприниматели могут получить от 50 млн до 2 млрд рублей. В течение льготного периода ставка по кредитам составляет 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% для малых и микропредприятий. Регионы СКФО входят в число лидеров по количеству проведенных сделок в рамках программы.

СПРАВКА

ООО «Черкесскстром» образовано в 1989 году с целью производства керамзитового гравия и сухих строительных смесей. В 2008 году был введен в эксплуатацию завод по производству высококачественных строительных смесей. Основные виды выпускаемой продукции: строительные смеси и строительный гипс. Предприятие располагает подъездными автомобильными и железнодорожными путями.