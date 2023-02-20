На Ставрополье осудили трех сбытчиков сильнодействующих веществ и наркотиков

На Ставрополе осудили трех наркосбытчиков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Буденновске на Ставрополье трех местных жителей осудили за распространение сильнодействующих веществ и наркотиков. Действуя группой, злоумышленники сбывали запрещенные средства на территориях Буденновского и Арзгирского округов края. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Сотрудники УФСБ обыскали дома и машины наркосбытчиков и изъяли более девяти грамм наркотических средств и более 70 грамм сильнодействующих веществ. Также в жилище одного из злоумышленников сотрудники нашли оружие, изготовленное кустарным способом.

По данному факту в ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудили семь уголовных дел. Злоумышленникам грозили сроки за покупку и хранение наркотиков, за незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, за изготовленное оружие.

И 10 февраля 2023 года одного подсудимого осудили на 3 года и 4 месяца, а второго – на 5 лет и 6 месяцев – оба отправятся в колонию строгого режима. Последний злоумышленники получил 4 года условно. Приговор пока что не вступил в законную силу.