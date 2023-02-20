Житель Пятигорска возил на Ставрополье контрафактный табак

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Житель города Пятигорска может отправиться в тюрьму за поставку на территорию Ставрополья контрафактного табака. Злоумышленник хранил более 22 тысяч немаркированных пачек с сигаретами, которые планировал сбыть. Общая сумма табака составила 2,5 млн рублей.

— Установлено, что 52-летний предприниматель приобрел табачные изделия у неустановленного лица и хранил на территории своего домовладения в городе Пятигорске для дальнейшей реализации, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. На данный момент продолжается расследование уголовного дела.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на формирование доказательной базы и установление причастности иных лиц к совершению указанного преступления, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.