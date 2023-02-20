В Апанасенковском округе Ставрополья зафиксирован падеж птицы

На Ставрополье вновь зафиксировали случай падежа птицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье, в Апанасенковском округе, зафиксировали случай падежа сельскохозяйственной птицы. Тем не менее даже после массовой гибели пернатых на Дудинском водохранилище в муниципалитете вариант с отравой не рассматривают.

По словам главы округа Дениса Климова, в настоящее время проводятся лабораторные исследования на выявление птичьего гриппа. Также он сообщил, что ситуация находится под контролем – принимаются все меры для недопущения распространения вируса.

— Сегодня рабочая группа в составе ветеринарного врача и сотрудника администрации проведет подворовой обход, – написал Денис Климов в социальных сетях. Глава округа попросил отнестись к этому с пониманием.

Причину, по которой вновь начали гибнуть птицы, устанавливают. Есть ли риск появления в регионе птичьего гриппа или пернатые добрались до отравленного корма – только предстоит узнать.